السعودية | بالصور.. رئيس وزراء اليابان يزور مدائن صالح

شكرا لقرائتكم بالصور.. رئيس وزراء اليابان يزور مدائن صالح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زار رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، مدائن صالح (الحجر) بمحافظة العلا في السعودية.

وكان في استقبال آبي عند وصوله للمدائن وزير الثقافة السعودي ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني.

واستمع آبي خلال الزيارة إلى شرح تاريخي عن مدائن صالح (الحجر)، من عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتور عيد اليحيى، واطلع على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية.