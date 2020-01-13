السعودية | “مؤسسة التقاعد”: صرف الحقوق والبدلات وتعويض الإجازات للمتقاعد ليس من اختصاصنا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:04 مساءً, 13 يناير 2020 م المناطق - الرياض أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن صرف الحقوق المالية والبدلات وتعويض الاجازات للمتقاعد ليست من اختصاص المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة أنها مسؤولة عن صرف المعاش التقاعدي فقط للموظف بعد تقاعده، أما ما يتعلق بصرف الحقوق المالية الأخرى والبدلات وتعويض الاجازات فيُطالب بها المتقاعد جهة عمله قبل تقاعده.

ودعت التقاعد عموم المتقاعدين إلى التسجيل في خدمات المؤسسة الالكترونية من خلال موقع المؤسسة الالكتروني www.pension.gov.sa للاستفادة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها المؤسسة تيسيراً على عملائها مثل طباعة التعريف بالمعاش باللغتين العربية والانجليزية وطلب بطاقة المتقاعد التعريفية ومتابعة المعاملات وتحميل المستندات والتواصل مع المؤسسة لتقديم المقترحات والاستفسارات.

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