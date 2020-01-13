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خادم الحرمين يصل إلى عُمان لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس

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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -اليوم إلى سلطنة عُمان الشقيقة، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله- .

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ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، كان في استقباله - رعاه الله - صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، ومعالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين.

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كما في استقباله - أيده الله - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة في عُمان .

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