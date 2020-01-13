شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. رئيس وزراء اليابان يتجول في مدائن صالح والان نبدء بالتفاصيل

زار رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له اليوم، مدائن صالح ( الحجر) بمحافظة العلا.

وكان في استقباله عند وصوله للمدائن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري "الوزير المرافق"، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو المدني.

واستمع خلال الزيارة إلى شرح تاريخي عن مدائن صالح ( الحجر)، من عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتور عيد اليحيى، واطلع على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية.