شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 2000 عربة مجانية لزوار الحرم المكي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

قدمت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين ممثلةً بإدارة خدمات التنقل خلال الربع الأول من العام 1441هـ، أكثر 2000 عربة مجانية لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة. وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بندر جميل خوج أن الإدارة قدمت لرواد بيت الله هذه العربات مجانًا، إذ تم توزيعها عبر منافذ التوزيع في مداخل ساحات المسجد الحرام.

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