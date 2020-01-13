الملك سلمان يغادر إلى عمان للتعزية في السلطان قابوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الإثنين، الرياض متوجها إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بإنابة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره.

وتلقى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان التعازي من قادة العالم في وفاة السلطان قابوس بن سعيد وكان على رأس المعزين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.





وكان من بين من قدموا واجب العزاء الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، وقيس سعيد الرئيس التونسي، وعبدربه منصور هادي الرئيس اليمني، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، ونيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي الأسبق.