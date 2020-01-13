توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدًا

2020-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر انخفاض درجات الحرارة، غدًا، مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق وشمال ووسط المملكة.

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كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهًا عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم، تضمن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات العارضة، والعيدابي، وفيفا، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر، بمشيئة الله، حتى الساعة 6 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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