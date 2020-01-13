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تمهير يودع 14 مليون ريال مكافأة لـ 5022 متدرباً ومتدربة
عن شهر ديسمبر الماضي 2019
متابعات الخليج 365 - واس
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 14.388.900 مليون ريال مكافأة لـ 5022 متدرباً ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وذلك عن شهر ديسمبر الماضي (2019م).
وأوضح “هدف”، أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين في البرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام برنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
ويشترط برنامج “تمهير” أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين بالالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الالكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa/tamheer.
ويأتي برنامج “تمهير” إنفاذاً للأمر السامي الكريم، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، وذلك لتدريبهم لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.
وجدد “هدف” دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج “تمهير”، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.
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