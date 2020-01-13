"السعودية للكهرباء" تشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تشارك الشركة السعودية للكهرباء في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، والذي انطلقت فعالياته اليوم، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة 11 - 18 يناير الحالي، بحضور أكثر من 35 ألف مشارك و10 رؤساء دول وأكثر من 800 شركة عارضة.

وعقب حفل الافتتاح تفقد الدكتور خالد بن صالح السلطان، رئيس مجلس إدارة "السعودية للكهرباء"، جناح الشركة، واطلع على محتويات المعرض المشارك، واستمع لشرح مفصل عما يحتويه المعرض.

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ويضم جناح "السعودية للكهرباء"، ستة أركان من مختلف أنشطة الشركة، تقدم من خلالها نبذة عن مشروع العدادات الذكية والفوائد المرجوة من تنفيذه، ومراحل تطور مشروع نظم المعلومات الجغرافية والخطة المستقبلية له، واستعراض مشاريع الشركة في مجال الطاقة المتجددة والتعريف بها، وهي: مشروع وعد الشمال، مشروع ضباء الخضراء، مشروع مدرستين حكومية طاقة شمسية، مشروع سكاكا، مشروع دومة الجندل، مشروع حريملاء، مشروع فرسان، ومشروع ليلى الأفلاج.

كما يسلط من خلال الأركان الضوء على برنامج (بناء) لتوطين الصناعات والخدمات وزيادة المحتوى المحلي.

وعرض المشروع البحثي، تركيز الشمس على الرمال، المشترك بين الشركة وجامعة الملك سعود، والذي يهدف للاستفادة من الشمس والرمال والهواء لإنتاج طاقة نظيفة في نظام برج طاقة شمسية مركزة.