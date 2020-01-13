السعودية | الملك سلمان يغادر لسلطنة عمان لتقديم العزاء في السلطان قابوس

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يغادر لسلطنة عمان لتقديم العزاء في السلطان قابوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غادر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله، بحسب ما ورد في بيان من الديوان الملكي.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً، اليوم، بإنابة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة.

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وكان البلاط السلطاني في عُمان نعى فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين التالية.

هذا وأدى هيثم بن طارق، السبت، اليمين الدستورية بعد تنصيبه سلطاناً لعمان خلفاً لابن عمه الراحل قابوس بن سعيد، وفق ما أعلنت الحكومة.