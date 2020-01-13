وقَّع على محضر بصفته معرِّف قريته.. “جزائية الباحة” تدين متهمًا بانتحال صفة لا يملكها

دانت المحكمة الجزائية بمنطقة الباحة أحد المتهمين في قضية مخالفة التعليمات بقيامه بالتوقيع على محضر صلح بصفته معرفًا للقرية، وهي صفة لا يملكها.
وبحسب صك الحُكْم فإنه سبق أن أُخذ التعهد على المدان، وسُجلت القضية جنائيًّا، وتم توجيه الاتهام له من قِبل فرع النيابة العامة بمنطقة الباحة بمخالفته التعليمات، وإحالته للمحكمة الجزائية بمنطقة الباحة، وثبت للدائرة الجزائية الفردية الأولى بالأدلة والقرائن إدانته، فيما قررت الدائرة الاكتفاء بأخذ التعهد بعدم العودة لما بدر منه، وأصبح الحكم نهائيًّا بقوة النظام.
كانت هذه تفاصيل خبر وقَّع على محضر بصفته معرِّف قريته.. “جزائية الباحة” تدين متهمًا بانتحال صفة لا يملكها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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