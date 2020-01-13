شركة أمريكية تبني 8 آلاف منزل في السعودية.. مقابل مبلغ ضخم

أبرمت شركة بناء أمريكية مدعومة من قبل “سوفت بنك”، عقدًا لبناء 8 آلاف منزل في السعودية مقابل 650 مليون دولار.
وحسب “سبق” يعتبر عقد المملكة، الذي تم توقيعه مؤخرًا، جزءًا من اتفاقية غير ملزمة أكبر بقيمة 40 مليار دولار وقعت عليها كاتيرا مع الحكومة السعودية في أكتوبر 2018 لبناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية.
وكانت كاتيرا وفعت أول عقد لها في مايو 2019 لبناء 4101 وحدة في خمس مناطق بالمملكة .
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