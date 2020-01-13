بعد وفاة الدراج البرتغالي.. إلغاء المرحلة الثامنة لسباق الدراجات النارية في رالي داكار

ألغت اللجنة المنظمة لـ”رالي داكار السعودية” المرحلة الخاصة الثامنة من السباق، لفئتي الدراجات النارية ذات “العجلتين” و”الأربع عجلات”، على أن يُستأنف السباق لهاتين الفئتين بدءاً من المرحلة التاسعة.

وكانت اللجنة المنظمة عقدت اجتماعاً مع جميع الدراجين، إثر وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفس جراء سقوطه أثناء مشاركته في الرحلة السابعة من السباق بين الرياض ووادي الدواسر، وقررت إلغاء المرحلة الثامنة بعد التشاور مع المتسابقين، حتى يتسنى لهم التعبير عن حزنهم لوفاة زميلهم.

يذكر أن الدراج البرتغالي باولو غونسالفس، كان قد سقط عند الكيلومتر 276 في المرحلة السابعة من السباق وفقد الوعي، وجرت محاولات لإنعاشه في الموقع، إلا أنه توفي قبل نقله إلى المستشفى.