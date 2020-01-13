

مكة المكرمة 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

تنفذ أكاديمية التدريب النسائية برئاسة شؤون الحرمين مبادرة "توطين التدريب"، وذلك ضمن برنامج تدريب المدربات (TOT)، الذي يهدف إلى توطين التدريب لدى الرئاسة وتمكين المتدربات من المهارات التي تجعلهن قادرات على الاستفادة من المستحدثات العلمية والتقنية, والنظريات والمعارف الإدارية والتطويرية في مجال التدريب وتوظيفها في ممارساتهم التدريبية.

وأوضحت مديرة أكاديمية التدريب النسائية سلوى الوذيناني أن البرنامج يهدف إلى تجويد برامج التدريب واعتمادها, والمساهمة في إيجاد الحلول للمشكلات المتعلقة بالمهام والطرق الصحيحة لتنفيذها, وتقديم برامج تدريبية نوعية في الفترة القادمة, والمشاركة في تحديد الاحتياج التدريبي لمنسوبات الرئاسة, إضافة إلى قياس أثر التدريب للمتدربات الملتحقات ببرامج تدريبية.

// انتهى //

13:45ت م

0075





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكاديمية التدريب النسائية بالمسجد الحرام تنفذ مبادرة "توطين التدريب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.