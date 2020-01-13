السعودية اليوم / زراعة 103 آلاف شجرة في الشهر الأول لمبادرة "شرقية خضراء"



الدمام 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

تمكنت مبادرة "شرقية خضراء" خلال شهرها الأول من زراعة 103 آلاف شجرة في مدن ومحافظات المنطقة وأحيائها وميادينها، وذلك بمشاركة 42 جهة و1832 متطوعاً.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل أن الأمانة أطلقت مبادرة "شرقية خضراء" في الأول من ديسمبر الماضي، ضمن برامجها في تشجير مدن المنطقة وزيادة نسبة الرقعة الخضراء فيها، وزيادة نسبة الفرد منها، وكذلك نشر ثقافة الوعي بين جميع شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها.

وبين المهندس أن عدد الأشجار المزروعة حتى الآن تجاوز 103 آلاف شجرة، توزعت على جميع مدن ومحافظات الشرقية، وَفْق برنامج عمل مكثف، مشيراً إلى هذه المبادرة تهدف إلى زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة والمناسبة لبيئة المنطقة.

يُذكر أن المبادرة انطلقت بالمشاركة مع تعليم الشرقية والتجمع الصحي الأول والمجاميع التطوعية، واستهدفت المدارس والمباني التعليمية والمستشفيات والمراكز الصحية والشوارع بجميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

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13:41ت م

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