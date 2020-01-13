السعودية اليوم / بلدية الرونة الفرعية تنفذ 46 جولة رقابية ميدانية



أبهـا 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

ضبطت بلدية الرونة الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط 13 منشأة صحية ومهنية مخالفة, وإنذار 13 منشأة أخرى, وذلك حملة الرقابية الميدانية الشاملة لرصد المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

وتمثلت المخالفات في عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية وتدني مستوى النظافة العامة وسوء نقل وتخزين المواد الغذائية، حيث تم مصادرة 52 كيلوجرام من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

يأتي ذلك تنفيذاً لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وحرصاً من البلدية لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلكين.

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13:40ت م

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