السعودية اليوم / الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر إلى سلطنة عمان لتقديم العزاء في جلالة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله



الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

صدر اليوم بيان من الديوان الملكي فيما يلي نصه :

"بيان من الديوان الملكي"

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الاثنين 18 / 5 / 1441هـ الموافق 13 / 1 / 2020م ، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.

// انتهى //

13:21ت م

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