السعودية اليوم / محافظ ينبع بالنيابة يتفقد مطار الأمير عبد المحسن بالمحافظة ويطلع على الخدمات المقدمة للمعتمرين



ينبع 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

تفقد محافظ ينبع بالنيابة بندر بن خالد الحربي اليوم، مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بالمحافظة، مطلعاً على الخدمات المقدمة للمعتمرين من الجهات ذات.

وتجول المحافظ في صالة القدوم والمغادرة، مستمعاً لشرح عن الخدمات المقدمة للركاب من قبل الجهات العاملة بالمطار، والتقى بعدد من المعتمرين القادمين من جمهورية مصر العربية، كما تفقد كونترات الجوازات والجمارك، مشيداً بما رآه من خدمات مقدمة للمعتمرين.

يُذكر أن أعداد المعتمرين القادمين والمغادرين عبر مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز بينبع خلال الخمسة أشهر الماضية و حتى 18 / 5 / 1441هـ القدوم بلغ 22548 معتمر والمغادرة 14572معتمر.

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12:57ت م

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