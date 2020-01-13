شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في ماليزيا تطالب المواطنين بأخذ لقاحات الأنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل
وطالبت السفارة المواطنين بضرورة اخذ لقاحات الانفلونزا الموسمية كإجراء وقائي خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك اتباع الإرشادات الصحية منعا لانتشار الفايروس.
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