شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في ماليزيا تطالب المواطنين بأخذ لقاحات الأنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت سفارة المملكة في ماليزيا أن السلطات الصحية المعنية في المنطقة أعلنت عن اكتشاف حالات الإصابة بفايروس الانفلونزا فئة (أ) في بعض الولايات منها ( بينانغ - سلانجور ). وطالبت السفارة المواطنين بضرورة اخذ لقاحات الانفلونزا الموسمية كإجراء وقائي خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك اتباع الإرشادات الصحية منعا لانتشار الفايروس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في ماليزيا تطالب المواطنين بأخذ لقاحات الأنفلونزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.