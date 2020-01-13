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توضيح مهم من الصحة حول الرقية الشرعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عدم صحة ما تم تداوله بشأن إقرار وزير الصحة توفيق الربيعة، تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية.
وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه لا توجد تعديلات على اللائحة، موضحة أن الرقية الشرعية مسموحة في المستشفيات حسب الضوابط الشرعية.
وكانت شائعات عبر مواقع التواصل قد زعمت، بأن وزير الصحة أقر تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية، تسمح بإجراء جلسات الرقية الشرعية داخل منشآت الصحة النفسية، وهو ما نفته الصحة.
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