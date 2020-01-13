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2020-01-13 جامعة الملك سعود تعلن القبول النهائي لبرامج الدراسات العليا متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك سعود بالرياض نتائج القبول النهائي لبرامج الدراسات العليا بنظام التعليم المستمر والماجستير التنفيذي لعام 1441 هـ والمستندات المطلوبة لإصدار الرقم الجامعي . وأوضحت عمادة الدراسات أنه يمكن معرفة نتائج برنامج الماجستير التنفيذي من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ). Advertisements ويمكن معرفة نتائج القبول ببرامج الماجستير بنظام التعليم المستمر ( اضغط هنــا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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