التجارة توضح حقوق المستهلك بشأن ضمان المركبة

2020-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن حقوق المستھلك بشأن ضمان المركبات، مشیرة إلى أن الضمان يبدأ من تاريخ البیع الأول بین الوكیل والمعرض.

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وأوضحت التجارة، في منشور توعوي، أنه في حال قیام المستھلك بشراء سیارة من أحد المعارض، فعلى المعرض أن يفصح عن تاريخ بداية الضمان بالتحديد.

ودعت الوزارة المستھلكین إلى تحرِّي تاريخ بدء الضمان بالتحديد عند شراء السیارة.

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