جامعة الطائف تعلن عن توطين عدد من الوظائف الأكاديمية

2020-01-13

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة الطائف اليوم، عن رغبتها في توطين عدد من الوظائف الاكاديمية (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس لغة).

وأوضحت الجامعة أن التقديم لشغل الوظائف سيكون عبر منصة التقديم على الوظائف الأكاديمية على موقع الجامعة اعتباراً من يوم غدٍ، ويستمر حتى 30 جمادى الأول الجاري.

وبينت جامعة الطائف أن شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، مع إعطاء الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

كما تضمنت الشروط أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه أو ما يعادلها) متوافقاً، وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وأن لا يقل المعدل في المراحل الثلاث عن جيد جداً للجامعات التي تمنح تقدير.

كما تضمنت شروط شغل الوظائف الأكاديمية أيضاً أن تكون الجامعة التي تم التخرج منها من الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم، مع تفضيل أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي، كما يشترط أن لا يتجاوز العمر 45 عاماً عند التقديم للمتقدمين على وظائف أستاذ مساعد، ويُفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية، على أن يحضر المتقدم المقابلة الشخصية عند ترشيحه.

أما بالنسبة لوظائف (مدرس لغة) فتشمل مدرسي لغة عربية للناطقين بغيرها، ومدرسي لغات صينية، وفرنسية، وإنجليزية.

وأوضحت الجامعة أنه يشترط لشغل وظائف تخصص لغة عربية للناطقين بغيرها بالمستوى السادس، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على البكالوريوس والماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جداً، وأن يكون تخصص الماجستير علم اللغة التطبيقي أو طرق تدريس اللغة العربية، وأن يكون حاصلاً على البكالوريوس في تخصص اللغة العربية.

كما اشترطت الجامعة أن يكون المتقدم ملماً بلغة أخرى غير العربية، وأن يجتاز اختبار القدرات العامة للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن (70)، وأن يجتاز كذلك المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

وفي ما يخص وظائف مدرس لغة صينية بالمستوى السادس، فتشمل الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على البكالوريوس والماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جداً، وأن يكون تخصص الماجستير لغة صينية، وأن يجتاز اختبار القدرات العامة للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن (70)، وأن يجتاز كذلك المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

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