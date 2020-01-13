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2020-01-13 هذه المدن سجّلت أدنى درجة حرارة في المملكة اليوم متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن المدن التالية “حائل وبريدة وأبها والرياض وسكاكا وتبوك” سجّلت أدنى درجات حرارة اليوم الاثنين بالمملكة، فيما كانت حائل وبريدة هما الأقل، مسجّلتين “واحد” درجة مئوية. وأوضح المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة، عبر حسابه في “تويتر”، أن حائل سجّلت درجة واحدة مئوية، فيما سجّلت أبها والرياض وسكاكا وتبوك 3 درجات مئوية. Advertisements وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وغرب المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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