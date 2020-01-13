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تحذير من سفارة المملكة لدى الفلبين بعد اكتشاف حالات أنفلونزا

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2020-01-13

تحذير من سفارة المملكة لدى الفلبين بعد اكتشاف حالات أنفلونزا

نصحت بضرورة أخذ اللقاحات الموسمية

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت سفارة المملكة في ماليزيا، المواطنين السعوديين، إلى اتخاذ الحيطة، واتباع الإرشادات الصحية نتيجة إعلان السلطات الماليزية اكتشاف حالات إصابة بفيروس أنفلونزا من الفئة “أ” في بعض الولايات؛ مطالبة بأخذ اللقاحات اللازمة.

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إن السلطات الصحية الماليزية أعلنت عن اكتشاف حالات الإصابة بفيروس الأنفلونزا فئة (أ) في بعض الولايات؛ منها (بينانغ- سلانجور).

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ونصحت السفارة المواطنين بضرورة أخذ لقاحات الأنفلونزا الموسمية؛ كإجراء وقائي خاصة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وشددت سفارة المملكة على أهمية اتباع الإرشادات الصحية؛ منعًا لانتشار الفيروس.

 

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