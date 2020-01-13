شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يطالب «ملكية الجبيل وينبع» بمعالجة انخفاض معدل الاستثمارات والان نبدء بالتفاصيل

• المجلس يدعو دارة الملك عبدالعزيز لسرعة إيجاد مطوّرين ذوي مهارات معتبرة في وحدة التطوير الإعلامي

طالب مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم ، الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدراسة أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص والعمل على معالجتها وتفاديها مستقبلاً، كما طالب الهيئة باستكمال المرافق السكنية والتعليمية والصحية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وأكد ضورة أن تراعي الهيئة عند إعداد اشتراطات التوظيف للسعوديين توفر المتطلبات العلمية والتخصصية للوظيفة فقط على أن يتم تأهيل المقبولين للمهارات الأخرى ومنها اللغة الإنجليزية من خلال برامج تأهيلية تنفذها الهيئة لهم بعد التعيين.

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وطالب المجلس ، دارة الملك عبدالعزيز بسرعة إيجاد مطوّرين ذوي مهارات معتبرة ، للاستفادة منهم في جميع التطبيقات والمشروعات التي تتطلّبها وحدة التطوير الإعلامي، وأيضاً سرعة الانتهاء من فهرسة مكتبتي الشيخ محبّ الدين الخطيب ، والشيخ راشد بن خٌنين (رحمهما الله) ، وخلافهما من المكتبات الخاصة ، وإتاحة محتوياتها للباحثين والدارسين ومرتادي المكتبات العامة.

كما طالب دارة الملك عبدالعزيز بإشغال الوظائف المعتمدة لها في موازنة الدولة بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة وسلطة دبي للخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الخدمات المالية.