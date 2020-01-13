شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولي العهد.. انطلاق المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2020 والان نبدء بالتفاصيل
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد -حفظه الله- ، افتتح سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، "المؤتمر الدولي لتقنية البترول" اليوم في الظهران، والذي ينعقد لأول مرة في المملكة.
وقال رئيس شركة أرامكو، المهندس أمين الناصر، أثناء حفل الاستقبال بأن "لدينا منصة مثالية للمضي قدما في جهودنا لإثبات صناعتنا.. ستكون جزءا من الحل طويل الأمد للتحديات العالمية"، ويعد المؤتمر من أهم المؤتمرات التقنية التي تتناول قطاع الطاقة في العالم.
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