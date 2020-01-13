2020-01-13

#عاجل .. إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي بـ الأحوال المدنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للكادر النسائي على رتبة ( جندي أول، جندي).

متطلبات التحضير:

التحضير باللباس التالي:

طقم رياضي (لون كحلي).

غطاء للشعر (لون أسود) .

قبعة (لون أبيض) .

جوارب (لون اسود).

جزمة رياضية ( لون أسود ).

ملف شفاف يسلم عند التحضير

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الهوية الوطنية.

أصول الوثائق التي تم التقديم بها.

تقرير طبي يوضح فصيلة الدم.

أدوات مكتبية:

(أقلام ـ دفتر ملاحظات).

وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية (بوابة رقم 4) يوم الأحد الموافق 24 / 5 / 1441 هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً في اليوم الأول فقط .

وسيتم إلحاق المتقدمات بدورة (الفرد الأساسي) لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً.

ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول ( اضغطي هنا).

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