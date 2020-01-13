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#عاجل .. إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي بـ الأحوال المدنية
على رتبة جندي أول وجندي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للكادر النسائي على رتبة ( جندي أول، جندي).
متطلبات التحضير:
التحضير باللباس التالي:
طقم رياضي (لون كحلي).
غطاء للشعر (لون أسود) .
قبعة (لون أبيض) .
جوارب (لون اسود).
جزمة رياضية ( لون أسود ).
ملف شفاف يسلم عند التحضير
الهوية الوطنية.
أصول الوثائق التي تم التقديم بها.
تقرير طبي يوضح فصيلة الدم.
أدوات مكتبية:
(أقلام ـ دفتر ملاحظات).
وأوضحت الإدارة، أنه سيتم استقبال المتقدمات عن طريق البوابة الشمالية (بوابة رقم 4) يوم الأحد الموافق 24 / 5 / 1441 هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً في اليوم الأول فقط .
وسيتم إلحاق المتقدمات بدورة (الفرد الأساسي) لمدة أربعة أشهر بمعهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية مع العلم بأن بداية الدورة في تمام الساعة 6:00 صباحاً والخروج في تمام الساعة 2:00 ظهراً.
ولمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول ( اضغطي هنا).
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