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2020-01-13 النمر يحذر من حسابات تبيع الوهم عبر سناب وانستقرام تجارة بصحة المرضى متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من حسابات عبر سناب وانستقرام تبيع الوهم للناس وتتاجر بصحتهم. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: احذر من هؤلاء.. حسابات في السناب والانستقرام تبيع الوهم على الناس وتتاجر بصحتهم، فمثلاً مفسر الأحلام (أبو فلان الفلاني) يبيع زيت الكتان ويزعم انه يعالج الضغط ويغني عن الأدوية ويروّج له مجموعة ممن يعملون معه…..الخ. ولا يقع في فخ هؤلاء إلا قليلي الثقافة الصحية”. تابعنا على تواصل معنا على شارك الخبر

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