الهلال الأحمر يعلن أسماء المقبولين بالبرنامج التدريبي

2020-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن موعد استكمال إجراءات التسجيل والقبول للبرنامج التأهيلي لخريجي الدبلومات الصحية) (الدفعة الثانية ).

ودعت هيئة الهلال الأحمر المقبولين للحضور مصطحبين معهم التالي:

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* الهوية الوطنية

* أصل المؤهل العلمي مع الصور للمطابقة

* بطاقة التسجيل والتصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (الأصل -صورة)

* عدد (2) صورتين شخصية مقاس 4*6

مع ضرورة أن توضع جميع الأوراق في ملف

علماً بأنه سيتم استقبال المقبولين مبدئياً لمدة يومين

يوم الأربعاء – الخميس بتاريخ 20 – 1441/5/20/21هـ الموافق 15/16 يناير 2020 م

وذلك في الساعة 8.30 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً

بمقر هيئة الهلال الأحمر السعودي – طريق الملك فهد – الرياض – حي الصحافة – القاعة الرئيسة بالدور الأرضي .

وأضافت الهيئة أن من لم يحضر لإنهاء إجراءات التسجيل وتوقيع العقود خلال تلك الفترة فإنه لا يحق له طلب الالتحاق بالبرنامج .

* للاستفسار /الاتصال 0114533308

تحويلة /13400-13405

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