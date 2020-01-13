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شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن سلمان: نرغب في سعر مستدامٍ للنفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عبدالعزيز بن سلمان: نرغب في سعر مستدامٍ للنفط
في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، إن المملكة، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم، ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر للطاقة: “ليس هناك مورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من السعودية. في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط والوصول لسعر مستدام للنفط”.
وأضاف وزير الطاقة أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي له دور كبير في الأمن العالمي.
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