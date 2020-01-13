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2020-01-13 قياس يعلن بدء التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي للطلاب سيتاح للطالبات في 20-01-2020م متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المركز الوطني للقياس “قياس”، عن فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي (ورقي – طلاّب). Advertisements وأوضح مركز قياس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن التسجيل سيتاح للطالبات في 20-01-2020م. وأضاف المركز الوطني للقياس أنه يمكن التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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