بالفيديو.. حقيقة ثلوج الحرم النبوي

2020-01-13

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو زعموا خلاله تساقط الثلوج على الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة.

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وبالبحث عن حقيقة المقطع تبين أنه غير صحيح، والمقطع الحقيقي من مدينة مشهد الإيرانية قبل أكثر من ثلاث سنوات للثلوج التي تتساقط مع كل شتاء.

وفي هذا السياق أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات في بيان لها ، أن ما يتداول مجدداً عن تساقط الثلوج على المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة غير صحيح والفيديو الحقيقي من مدينة مشهد الإيرانية قبل أكثر من ثلاث سنوات.

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