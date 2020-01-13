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ثغرة أمنية خطيرة في فايرفوكس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - د ب أ

حذرت مؤسسة موزيلا من وجود ثغرة أمنية خطيرة في متصفحها الشهير فايرفوكس، والتي تتيح للقراصنة إمكانية تسريب أكواد ضارة إلى الحاسوب، مشيرة إلى أنه تم استغلال الثغرة بالفعل.

لذا شددت الشركة الأمريكية على ضرورة تثبيت الإصدار الجديد من فايرفوكس، والذي يحمل الرقم 72.0.1، على وجه السرعة لتجنب المخاطر المحتملة