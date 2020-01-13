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ثغرة أمنية خطيرة في فايرفوكس

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ثغرة أمنية خطيرة في فايرفوكس
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - د ب أ

حذرت مؤسسة موزيلا من وجود ثغرة أمنية خطيرة في متصفحها الشهير فايرفوكس، والتي تتيح للقراصنة إمكانية تسريب أكواد ضارة إلى الحاسوب، مشيرة إلى أنه تم استغلال الثغرة بالفعل.

لذا شددت الشركة الأمريكية على ضرورة تثبيت الإصدار الجديد من فايرفوكس، والذي يحمل الرقم 72.0.1، على وجه السرعة لتجنب المخاطر المحتملة


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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