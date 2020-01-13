السعودية | وزير الخارجية الباكستاني يزور السعودية اليوم

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية الباكستاني يزور السعودية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتوجه وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، إلى السعودية، اليوم الاثنين، في زيارة حيث من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ومن ثم يتجه إلى الولايات المتحدة لاحقاً للقاء نظيره الأميركي، مايك بومبيو.

تأتي جولة قريشي ضمن جهود إسلام آباد لخفض التوتر في المنطقة، لاسيما بين الولايات المتحدة وطهران.

وكان وزير الخارجية شاه محمود قريشي قد أجرى سلسلة اتصالات ومشاورات مع عدد من نظرائه، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة.