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عدن - ياسمين التهامي - تصدر هاشتاغ "الحرم النبوي" قائمة تريند -الأكثر تفاعلًا- في تويتر السعودية، اليوم الاثنين، بعد ظاهرة غير مسبوقة في المسجد النبوي الشريف، وهي تساقط الثلوج.

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شاهد.. ظاهرة مفاجئة وغير مسبوقة بـ“الحرم النبوي“ تثير ضجة في السعودية (فيديو صادم)



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وتداول مغردون في الهاشتاغ مقطع فيديو وثقه أحد السعوديين، يزعم أنه بالمسجد النبوي، وقد غطت الثلوج الكثيفة الحرم النبوي بالكامل؛ واصفًا إياها بـ"الظاهرة غير المسبوقة".

ونفى عدد من سكان المدينة المنورة صحة الفيديو المتداول في الهاشتاغ، مفندين مزاعم تساقط ثلوج المدينة بمقطع جديد من داخل الحرم النبوي، بأنه يُسمع صوت شخص يتحدث بلغة غير عربية، والمكان غير مشابه للمسجد النبوي.

ووثق مغرد سعودي، مقطع فيديو جديد بعد فجر اليوم من داخل الحرم النبوي الشريف، فيما لم يظهر أي تواجد للثلوج، وكانت حركة زوار المسجد النبوي طبيعية ودرجات الحرارة منخفضة قليلًا.

جدير بالذكر أن المناطق الشمالية في السعودية ومنها تبوك وجبال اللوز، شهدت الأيام الماضية تساقطًا كثيفًا للثلوج، فيما تجتاح المملكة خلال هذه الأيام موجة صقيع، نبهت منها "الأرصاد".