أطلقت النيابة العامة خدمة”معكم”، وهي خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم الشكاوى عند حدوث أي إخلال بالحقوق المكفولة نظاما للموقوفين على ذمة القضايا المختلفة. وتهدف الخدمة، التي تتم عبر “أبشر”، إلى تحقيق العدالة وحفظ الحقوق وسرعة مباشرة الحالات وتنوع قنوات التواصل مع المستفيدين، وذلك استنادا للمادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية. وحددت “النيابة” الحالات التي تتم معالجتها عبر “معكم”، وهي الإيقاف بصورة غير مشروعة، وإساءة المعاملة داخل التوقيف أو السجن، والإيقاف في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبر “أبشر”.. “النيابة” تطلق خدمة “معكم” للإبلاغ عن الإخلال بحقوق الموقوفين في هذه الحالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.