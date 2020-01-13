طوكيو تثمِّن جهود ولي العهد في تعزيز العلاقات السعودية اليابانية

أعربت اليابان عن تقديرها للجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030، مؤكدةً دعمها للمملكة لإنجاح رئاستها لمجموعة العشرين.

وجاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية ماساتو أوتاكا في الرياض مساء أمس الأحد، على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للمملكة، أبرز فيه أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطويرها، إضافةً إلى بحث عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكَّد حرص اليابان على تقوية علاقاتها مع المملكة لدورها المحوري في المنطقة، ونقل شكرها على مواصلة واستمرار تدفق النفط إلى اليابان بشكلٍ مستمرٍ ومستقرّ .

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وأكَّد أهمية بذل الجهود الدبلوماسية وتعزيز لغة الحوار بين الأطراف لخفض التصعيد وحدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مشددًا على أنَّ بلاده ترى أنَّ أيَّ مواجهة عسكرية في المنطقة ستكون لها تداعيات كبيرة على السلام والاستقرار ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل على العالم بأسره .

وأشار إلى أنَّ دولة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أعلن عن إقرار اليابان إرسال قوة الدفاع عن النفس عبارة عن سفينة لجمع المعلومات وتضمن حماية وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة .

واستعرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية ماساتو اوتاكا خلال المؤتمر حجم الاستثمارات بين المملكة واليابان والذي يعد أحد محاور الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي بدأت في عام 2016 وتشمل 69 محورًا في مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، مبينًا أنَّ الاستثمارات والعقود بين البلدين في السنوات الأخيرة تزيد عن 30 بليون دولار .