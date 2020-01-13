خبير أرصاد: استمرار الموجة الباردة.. وقوتها تنتقل تدريجيًا للشرقية والوسطى

توقّع خبير الأرصاد الجوية زياد الجهني، مساء اليوم الأحد، استمرار الموجة الباردة هذه الليلة، مع بقاء شدتها على شمال المملكة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الجهني: الموجة الباردة مستمرة على القطاع الغربي هذه الليلة، وتنتقل قوتها تدريجيًّا إلى المنطقة الوسطى والشرقية، مع بقاء شدتها على شمال المملكة، إن شاء الله.

وأشار الجهني، أول أمس، إلى سيطرة موجة قطبية ودرجات حرارة صفرية على نطاق واسع من شمال المملكة وشمال الوسطى ومرتفعات الغربية، مشيرًا إلى أن تلك الحالة تبلغ ذروتها مساء الأحد، وتستمر حتى منتصف الأسبوع.

من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الاثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال وغرب المملكة.

وأضافت الهيئة أن هناك توقعات بتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

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وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن الرياح السطحية بالبحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد تصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

وفيما يتعلق بالخليج العربي، أوضحت «هيئة الأرصاد» أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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