مصرع شخصين وإصابة 6 في حادثين مروعين بالباحة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة آخرون، نتيجة تصادمين في قلوة بعد محطة العواجي باتجاه الشعراء، وعند كوبري سمعة.
صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأنَّه وقع حادثا تصادم منفصلان، أمس الأحد، ونتج عنهما وفاة شخصين وإصابة ستة آخرين .
وأضاف الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم 997 في تمام الساعة 11:16 من صباح الأحد عن حادث تصادم بقلوة بعد محطة العواجي باتجاه الشعراء.
وأردف الزهراني تمّ توجيه فرقه إسعافيه من الهلال الأحمر للموقع، وتواجدت فرق الدفاع المدني وعند وصول الفرقة ومسح الموقع اتضح وجود ثلاث إصابات بالموقع، وتمّ التدخل لإسعاف حالة بالموقع، وبعد ذلك نُقِلت لمستشفى قلوة، وإصابة أخرى عن طريق إسعاف الدفاع المدني، والإصابة الثالثة تم الكشف عليها واتضح أنها فارقت الحياه بالموقع .
وحول الحادث الآخر، قال الزهراني: إنّه وقع حادث تصادم آخر وورد البلاغ في تمام الساعة 16:58 مساء أمس الأحد في قلوة- كوبري سمعة- وتم توجيه فرقتي إسعاف للموقع وعند وصولهما اتضح وجود خمس إصابات؛ أربعة منها تم إسعافهم بالموقع ونقلهم لمستشفى قلوة، وحالة وفاة في الموقع، سائلًا الله السلامة للمصابين والرحمة والمغفرة للمتوفين.
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