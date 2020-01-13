«البيئة» تبدأ تأهيل الشركات لتقديم خدمات المكافحة الميدانية لسوسة النخيل الحمراء

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من برنامج تأهيل وتدريب شركات ومؤسسات القطاع الخاص وكبار المزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية لتقديم خدمات أعمال المكافحة الميدانية لسوسة النخيل الحمراء؛ وذلك تمهيدًا لاعتماد واختيار المؤهل منهم، والبدء في مرحلة تطبيق آلية مشاركة أصحاب المزارع في تحمل تكاليف المكافحة مع الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن هذا التأهيل يسهم في التطبيق الأمثل لبرنامج الإدارة المتكاملة والخطة التنفيذية للسيطرة على سوسة النخيل الحمراء، والدليل الإجرائي لها، مشيرةً إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف الشركات والمؤسسات المحلية والجمعيات الزراعية وكبار المزارعين، ويشتمل على الجانبين العملي والنظري.

ولفتت الوزارة إلى أن البرنامج يتناول التعريف بحشرة سوسة النخيل الحمراء من حيث الأهمية الاقتصادية، والانتشار، ودورة الحياة، والخطورة، والظروف المناسبة لحدوث الإصابة، والكشف المبكر، والأعراض المميزة للإصابة، والإجراءات الوقائية، والممارسات الزراعية السليمة للوقاية، بجانب الإجراءات العلاجية الكيميائية والميكانيكية، ونظام البلاغات الإلكتروني «بلغ».

وأشارت الوزارة، إلى أن الشروط والمواصفات المطلوبة في الشركات والمؤسسات التي سيتم اعتمادها لتقديم خدمات وأعمال المكافحة الميدانية لسوسة النخيل الحمراء، أن يكون لديها كادر فني متخصص (مهندسون، وباحثون، وفنيون زراعيون)، كما يفضل أن يكون لديها الخبرة في مجال تقديم الخدمات الزراعية لا تقل عن 5 سنوات، وخبرة بمجال مكافحة سوسة النخيل الحمراء، ولديها أكثر من فرع في مناطق مختلفة من المملكة على أن تعطى الأولوية للشركات الحاصلة على ترخيص لتقديم الخدمات الزراعية.