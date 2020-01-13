ضبط مصنع خمور بمنطقة عسير

أعلنت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأحد، عن ضبط مصنع للخمور بمنطقة عسير.
وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الهيئة: «ضبط مصنع للخمور بعد تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات الأمنية بمنطقة عسير. ولم تُشِر الرئاسة إلى تفاصيل أخرى عن المضبوطات».
تأتي هذه الخطوة لتؤكد استمرار توجيه الضربات الأمنية لكل ما يعد مخالفة للقواعد واللوائح المعمول بها.
وفي سياق ذي صلة، أعلنت الهيئة، مؤخرًا، عن إتلاف ثلاثة مصانع خمور يديرها وافدون في منطقة الرياض (خمسة رجال وثلاث سيدات، يقيمون بصورة غير نظامية)؛ وذلك بعد التنسيق اللازم مع الجهات الأمنية.
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