السعودية اليوم / رحلة خلوية للمشاركين بالدراسات الكشفية في فلوريدا الأمريكية



أورلاندو 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

نفذ المشاركون في الدراستين التأسيسية والمتقدمة للشارة الخشبية ، ضمن الرحلة الكشفية التدريبية التي تُنظمها جمعية الكشافة العربية

وأوضح قائد الدراسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي أن الرحلة اشتملت على ممارسة العديد من المهارات والمعارف الخلوية المتعلقة بالملاحة البرية، وما تتضمنه من طريقة نصب للخيام البديلة، والعلامات السرية، والشفرات، ورسم الخرائط، والتقديرات، وتحديد الاتجاهات، والطهي الخلوي، والسير المنظم ، وكتابة التقارير ودرب قادة التدريب المشاركين على أعمال الريادة وكيفية إعداد البوابات وسواري الأعلام والأسوار والجسور بواسطة الأخشاب واستخدام الحبال في العقد والربطات والدورات لتثبيت هذه الأعمال.

// انتهى //

10:13ت م

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أورلاندو 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسنفذ المشاركون في الدراستين التأسيسية والمتقدمة للشارة الخشبية ، ضمن الرحلة الكشفية التدريبية التي تُنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية حالياً في مخيم لانوشي في ولاية فلوريد بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس رحلة خلوية ضمن الجانب التطبيقي للدراستين.وأوضح قائد الدراسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي أن الرحلة اشتملت على ممارسة العديد من المهارات والمعارف الخلوية المتعلقة بالملاحة البرية، وما تتضمنه من طريقة نصب للخيام البديلة، والعلامات السرية، والشفرات، ورسم الخرائط، والتقديرات، وتحديد الاتجاهات، والطهي الخلوي، والسير المنظم ، وكتابة التقارير ودرب قادة التدريب المشاركين على أعمال الريادة وكيفية إعداد البوابات وسواري الأعلام والأسوار والجسور بواسطة الأخشاب واستخدام الحبال في العقد والربطات والدورات لتثبيت هذه الأعمال.// انتهى //10:13ت م0018

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