السعودية اليوم / سفارة المملكة في الفلبين تحذر المواطنين من السفر لمدينة تقيتاي نظراً لنشاط بركان تال



مانيلا 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

حذرت سفارة المملكة العربية

ودعت الموطنين أنه في الحالات الطارئة نرجو التواصل على أرقام التالية: هاتف السفارة: 0063288564444 هاتف شؤون السعوديين الطوارئ:0063188073636 -00639178936565 أو عن طريق إيميل السفارة PHEMB.MOFA.GOV.SA .

// انتهى //

10:10ت م

0017



مانيلا 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واسحذرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الفلبين المواطنين من السفر لمدينة تقيتا في الفلبين، نظراً لنشاط بركان تال، مشيرة إلى أن السلطات الفلبينية علقت الرحلات في مطار نينيو اكينو الدولي، حتى اشعار آخر بسبب وصول أدخنة ( بركان - تال ) إلى المطار.ودعت الموطنين أنه في الحالات الطارئة نرجو التواصل على أرقام التالية: هاتف السفارة: 0063288564444 هاتف شؤون السعوديين الطوارئ:0063188073636 -00639178936565 أو عن طريق إيميل السفارة PHEMB.MOFA.GOV.SA .// انتهى //10:10ت م0017

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