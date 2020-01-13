السعودية اليوم / "برمجة تطبيقات أكسس" دورة تدريبية بتعليم شرورة



نجران 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

نفذت إدارة التعليم بمحافظة شرورة، ممثلةً في نادي الحي بثانوية الإمام الذهبي أمس، دورة تدريبية بعنوان "برمجة تطبيقات أكسس"، وذلك بمقر النادي.

وتضمنت الدورة عدداً من المحاور منها المفاهيم الأساسية لقواعد البيانات، واستخداماتها، وتنظيمها وعمليات إدارة قواعد البيانات، وتحليلها، وكيفية التعامل معها، والتصميم، والنماذج، والكائنات، ومفهوم الماكرو، واستخداماته، إلى جانب تطبيقات وتدريبات عملية.

وتأتي الدورة ضمن الفعاليات والبرامج النوعية التي تقدمها أندية الحي بالإدارة، التي تستهدف جميع أفراد المجتمع.

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09:46ت م

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