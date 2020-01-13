السعودية | شاهد..وادي في المدينة المنورة غير النبي ﷺ أسمه من “غبره” إلى “وادي خضره”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:35 صباحًا, 13 يناير 2020 م المناطق_المدينة “وادي خضرة”.. له من اسمه نصيب، حيث يطل على واحة خضراء وسط الحرات البركانية السوداء، جنوب المدينة المنورة 110 كلم وسط طرق ترابي صعب للغاية.

الوادي الشهير الذي تقول بعض الروايات إن اسمه الحالي حمله، بعد أن غير الرسول الكريم اسمه من ” وادي غبرة ” أو “عفرة” إلى ” وداي خضرة ” وأصبح أخضر منذ ذلك الوقت.

ويسمع الزائر للوادي خرير تسع عيون تجري عبر جداول صغيرة بمجرد وصوله للوادي الذي اكتسى خضرة طوال العام ونبتت أشجار النخيل على جنباته.

أهالي المنطقة التي بدأ الإهمال واضحاً في بعض حقول النخيل يشيرون إلى أن الاهتمام قلَّ في الوادي ولم يعد فيه سكان سوى بعض ملاك الأراضي.

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