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بالفيديو والصور.. ذئب ينهش يد شاب في حفر الباطن
خلصه ذئبان قام بتربيتهما في الصغر
متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفرالباطن
تعرض شاب، مهتم بتربية الذئاب، لهجوم ذئب بعد أن قام بنقله من مكان لآخر، ما تسبب في إصابته بجرح بالغ في يده.
وقال الشاب عبدالرحمن العنزي في حديثه لـ”متابعات الخليج 365“: “إن الذئب الذي هاجمه لاحظ شراسته في وقت سابق وأراد إبعاده ونقله إلى مكان آخر، إلا أنه أفلت منه وهاجمه بشراسة وغرس أنيابه في يده”.
وأضاف العنزي: “طلبت ممن حولي بفتح القفص الذي بداخله ذئبان قمت بتربيتهما منذ الصغر ليخلصاني من الذئب الذي افترسني وبالفعل قاما بتخليصي منه بعد معركة طويلة انتصر فيها مَن قمت بتربيتهما”.
وأشار العنزي إلى أن تربية الحيوانات تعتبر هواية محببة له وله أكثر من ٤ سنوات في ممارستها ولديه الكثير من أنواع الحيوانات الأليفة، أما المفترسة الذئاب فقط.
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