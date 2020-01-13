السعودية | صكوك وتعويضات مشبوهة في «مركزية» الحرمين.. وتوجيهات عليا بتنفيذ هذا القرار !

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باشرت النيابة العامة تنفيذ التوجيهات العليا التي تقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في صحة عدد من الصكوك والتعويضات الصادرة مقابل نزعها حول المنطقة المركزية للحرمين الشريفين. لإحالة المتورطين للقضاء.

وحسب”عكاظ” قالت مصادر أن الجهات المختصة رصدت شبهات بالتلاعب في صكوك ووكالات وملفات تتعلق بقضايا التعويض، تزامنا مع استجواب متهمين بالفساد الإداري والوظيفي.

وكانت النيابة العامة رصدت خلال تحقيقاتها في قضايا فساد وظيفي لعدد من المتهمين، وكالات وملفات تتعلق بقضايا ومعاملات موكل بها متهمون، وعددا من تذاكر الطيران، وعددا من الملفات المتعلقة بتعويضات مالية لعقارات منزوعة.

وكشفت التحقيقات وجود شبهات حول صكوك وتعويضات، ما استوجب المتابعة والرفع بذلك لجهات الاختصاص واستكمال ما يلزم حيالها.

يشار إلى أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء تابعا، من خلال محاكم الاستئناف، إبطال عدد من الصكوك وحجج الاستحكام المشبوهة أو التي صدرت بطرق غير نظامية على مدى سنوات في عدد من المناطق.