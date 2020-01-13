شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "المؤتمر الدولي لتقنية البترول" لأول مرة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، يفتتح سمو وزيرالطاقة "المؤتمر الدولي لتقنية البترول" اليوم في الظهران، والذي ينعقد لأول مرة في المملكة ويعد من أهم المؤتمرات التقنية التي تتناول قطاع الطاقة في العالم.

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