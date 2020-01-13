جيف بيزوس يتبرع بمليون دولار لمساعدة ضحايا حرائق أستراليا

2020-01-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لعملاق التجزئة على الإنترنت “أمازون”، بالتبرع بمبلغ مليون دولار أسترالي، لمساعدة أستراليا على التعافي من سلسلة حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد في الأسابيع الأخيرة.

وكتب أغنى رجل في العالم، على حسابه بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، إنستغرام: ” قلوبنا مع الأستراليين وهم يتعاملون مع حرائق الغابات المدمرة، تتبرع أمازون بمبلغ مليون دولار أمريكي لمساعدتهم”.

وسيتم توزيع أموال التبرع على الصليب الأحمر الأسترالي، وجيش الخلاص في أستراليا، وكذلك جمعية إنقاذ الحيوانات، وخدمات مكافحة الحرائق.

كما نشر بيزوس منشوراً على مدونة موقع أمازون طلب فيه من العملاء التبرع لجهود الإغاثة من خلال شراء المواد اللازمة من خلال شركته، موضحاً أن أمازون ستقوم بتوصيل المنتجات التي طلبتها منظمة “BlazeAid” الأسترالية المتطوعة، من ماء وغذاء وملابس ومواد بناء وغيرها.

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ولفت إلى أن تلك الأشياء طلبتها BlazeAid على وجه التحديد باعتبارها ضرورية لمساعدة المتطوعين في جهود الإنعاش.

وانضم أمازون وبيزوس إلى قائمة طويلة من المشاهير ورجال الأعمال الدوليين الذين تعهدوا بتقديم تبرعات كبيرة للمساعدة في حرائق الغابات، ويعد أكبر تبرع فردي حتى الآن من نصيب قطب التعدين في غرب أستراليا أندرو فورست وزوجته نيكولا، حيث تبرعا بمبلغ 10 ملايين دولار.

كما تبرعا أيضا بمبلغ 10 ملايين دولار أخرى لتعبئة المتطوعين و50 مليون دولار أخرى لإنشاء مركز بحثي للمساعدة في منع الحرائق في المستقبل.

وتمكنت الممثلة الكوميدية سيليست باربر من جمع تبرعات وصلت لأكثر من 47 مليون دولار، كما تبرعت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان بنصف مليون دولار، وتبرعت المغنية بينك بنفس المبلغ.

يذكر أن الحرائق استحوذت على أكثر من 25 مليون فدان من الأراضي الأسترالية، وقتلت ما يقرب من مليار حيوان، وذلك منذ أن بدأت في أواخر ديسمبر الماضي، كما لقي 27 شخصاً حتفهم في الريف الأسترالي.

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